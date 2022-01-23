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Металлист – Славия София 5:0. Видео голов и обзор матча
Подопечные Кучера покуражились на славу
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор первого товарищеского матча харьковского "Металлиста" на зимних сборах, в котором команда Александра Кучера камня на камне не оставила от софийской "Славии". Украинцы обладали полным преимуществом, которое воплотили в пять забить голов. Дважды харьковчане отличились после стандартов, еще трижды – благодаря позиционным атакам. В начале второго тайма мог забить шедевр один из игроков "Металлиста" ударом через себя, однако мяч на себя принял каркас ворот.
"Металлист" - "Славия" - 5:0 (1:0)
Голы: Подлепенец, 2 (1:0), Рязанцев, 46 (2:0), Мизюк, 53 (3:0), Мурза, 55 (4:0), Сарапий, 78 (5:0)
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