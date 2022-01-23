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Кучер – о матче против Славии: Первый тайм получился агрессивным
Легкая победа украинского коллектива
Фото: ФК Металлист
Главный тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победу своих подопечных в спарринге против "Славии" из Софии:
“Эмоции, конечно, положительные. Первый тайм был агрессивным. Не хотелось, чтобы футболисты получили травмы. К счастью, все обошлось. Игра получилась хорошая. Будем двигаться дальше.
Подлепенец сыграл в двух таймах? Я принял такое решение, так как он и Мизюк были наиболее хорошо готовы, по нашим данным. Дали им поиграть больше. Они набирают форму. Будем двигаться дальше и прибавлять. Нам есть над чем работать”, – сказал Кучер.
Отметим, что это был первый товарищеский матч "Металлиста" на зимних сборах в Турции. Следующий поединок харьковчане проведут в понедельник, 24 января, против чешского "Слована" из Либереца.
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