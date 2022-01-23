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Полесье - Вождовац: смотреть онлайн, видеотрансляция
Коллектив Калитвинцева продолжает подготовку
Фото: ФК Полесье
Контрольный матч, 23.01.2022
"Полесье" 15:00 "Вождовац"
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