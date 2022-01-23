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Металлист объявил о подписании украинского голкипера
Молодая кровь для команды Кучера
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
Харьковский "Металлист" объявил о подписании 20-летнего украинского голкипера Владислава Рыбака, сообщается на официальном сайте клуба.
Вратарь выбрал для себя футболку под 25-м номером. Пока неизвестно, на какой срок был подписан контракт.
Первую часть сезона Рыбак провел в составе донецкого "Олимпика", тоже выступающего в Первой лиге. В его активе шесть сухих матчей из 12 в чемпионате и Кубке, а также в пассиве 12 пропущенных голов.
До “Олимпика” Владислав был на контракте в “Заре”, где выступал в составе молодежных команд на протяжении четырех лет.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро. Рыбак стал четвертым голкипером в составе "Металлиста" после Каневцева, Рыбки и Денчука.
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