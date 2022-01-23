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Металлист объявил о подписании украинского голкипера

Первая лига
(1 голосов)

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Металлист объявил о подписании украинского голкипера

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

Новина українською

Харьковский "Металлист" объявил о подписании 20-летнего украинского голкипера Владислава Рыбака, сообщается на официальном сайте клуба.

Вратарь выбрал для себя футболку под 25-м номером. Пока неизвестно, на какой срок был подписан контракт.

Первую часть сезона Рыбак провел в составе донецкого "Олимпика", тоже выступающего в Первой лиге. В его активе шесть сухих матчей из 12 в чемпионате и Кубке, а также в пассиве 12 пропущенных голов.

До “Олимпика” Владислав был на контракте в “Заре”, где выступал в составе молодежных команд на протяжении четырех лет.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро. Рыбак стал четвертым голкипером в составе "Металлиста" после Каневцева, Рыбки и Денчука.

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В статье: Металлист (Харьков) Владислав Рыбак
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Источник:
Металлист

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Комментарии (2)
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Navudo
23.01.2022 в 14:23
Тепер там голкіпери - Рибак і Рибка :)
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.01.2022 в 14:55
рыбак рыбака...)))
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