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Металлист благодаря голу Риаскоса обыграл Слован

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Харьковчане сыграли второй матч на сборе

Металлист благодаря голу Риаскоса обыграл Слован

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором спарринге на турецком сборе харьковский "Металлист" встречался со "Слованом" из города Либерец. Для "Слована" это был уже четвёртый матч в 2022 году, а для украинской команды - второй. Напомним, что в прошлую субботу подопечные Кучера разгромили софийскую "Славию" - 5:0.

Матч проходил в Анталье, на поле гостиницы "Miracle Resort Hotel".

Если сравнивать с предыдущим матчем, то Александр Кучер изменил состав больше чем на 50%. Снова в старте появились только Маилтон, Танковский, Подлепенец и Пейшото. По просьбе "Слована" матч начался на десять минут позже.

Игроки "Слована" активно начали противостояние, и уже на первых минутах пришлось вступать в игру Александру Рыбке. Харьковчане ответили своим моментом, когда после быстрой атаки и ассиста Харриса опасно пробивал Рязанцев, но блестяще сыграл голкипер.
В общем, в первой половине встречи сложно было отдать предпочтение кому-то из соперников. У обоих коллективов были проблемы с продвижением мяча в заключительную треть поля. Большое количество брака сводило на нет все усилия футболистов.К сожалению, еще в первом тайме из-за повреждения вынужден был покинуть поле бразилец Маилтон.

На второй тайм Кучер выпустил сразу восемь новых игроков.

Во второй половине встречи команды продолжали играть без ворот. Харьковчане больше владели мячем, но с комбинационной игрой у лидера Первой лиги были проблемы. Запомнился только лишь эпизод на 62-й минуте, когда с ударом Риаскоса справился голкипер "Слована". На 64-й минуте на поле появился 29-летний Херонимо Поблете. Для аргентинца это был дебют за новую команду.

В конце матча харьковчане неожиданно смогли забить, благодаря индивидуальным действиям колумбийского нападающего. Риаскос выиграл борьбу у защитника и пробил в дальний угол – 1:0. В итоге, матч завершился минимальной победой украинцев.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Слован" (Либерец, Чехия) 1:0

Голы: Риаскос (80)

"Металлист" (первый тайм): Рыбка, Маилтон (Горбунов, 27), Сарапий, Порох, Романюк, Танковский, Демченко, Подлепенец, Харрис, Рязанцев, Пейшото.

"Металлист" (второй тайм): Каневцев, Горбунов, Федорив, Мизюк, Шамич, Демченко (Красников, 81), Ралюченко, Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.

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В статье: Слован (Либерец) Металлист (Харьков)
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Комментарии (7)
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Федотов Артем (Харьков)
24.01.2022 в 16:50
Кучер красавчег.
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+2
0
Morphyk7 (Черновцы)
24.01.2022 в 17:46
Слабый тренер
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0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
24.01.2022 в 17:51
верно, за 20 туров целых 3 матча не выиграл. Слабак
0
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
24.01.2022 в 16:06
редакція сайту схоже не визнає цей клуб як Металіст :) Тег веде на стару версію з новинами про розпад клубу.
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0
-1
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satellite (Харьков)
24.01.2022 в 16:41
Время придёт,все признают!!!
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.01.2022 в 16:43
я думаю это больше проблемы сайта, чем Металлиста)
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.01.2022 в 16:00
неплохо
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0
0


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