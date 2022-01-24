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Металлист - Слован: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
После болгаров команда Александра Кучера играет с чехами
Фото: ФК Металлист / Автор неизвестен
Второй поединок на турецких сборах лидер Первой лиги Украины проведёт против либерецкого "Слована". Напомним, что в стартовой игре зимы харьковчане разгромили софийскую "Славию" 5:0.
Контрольный матч
24 января. Начало в 14:00
"Металлист" (Харьков) - "Слован" (Либерец)
"Металлист" (старт): Рыбка, Маилтон, Сарапий, Порох, Романюк, Танковский, Демченко, Подлепенец, Харрис, Рязанцев, Пейшото.
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