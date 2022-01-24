  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бухал: Над предложением долго не думал. Кривбасс – правильный выбор
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бухал: Над предложением долго не думал. Кривбасс – правильный выбор

Первая лига
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в Первой лиге

Бухал: Над предложением долго не думал. Кривбасс – правильный выбор

fckryvbas.com

Новина українською

Первый зимний новичок "Кривбасса", защитник Глеб Бухал, поделился своими эмоциями от перехода в криворожский клуб.

"Очень доволен, что подписал контракт с "Кривбассом". Это очень перспективная команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Первые разговоры о возможном переходе в "Кривбасс" начались две-три недели назад. Очень обрадовался, узнав такой вариант продолжения карьеры, ведь знаю и слежу за клубом.

Над таким предложением долго не думал, особенно после личной встречи с президентом и генеральным директором "Кривбасса". Они рассказали об амбициях, стратегии и развитии клуба. В последнее время играл на позиции центрального защитника, но могу сыграть и опорного полузащитника. В центре поля тоже чувствую себя достаточно комфортно.

Что касается игроков "Кривбасса", то многих знаю лично. С несколькими вместе играли в "Александрии". "Кривбасс" постоянно развивается, стоит задача выйти в УПЛ и он уверенно шагает к этому. Отмечу отличную инфраструктуру клуба: строятся стадионы, тренировочная база, новые качественные поля. "Кривбасс" – правильный выбор", — сказал Бухал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Глеб Бухал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...