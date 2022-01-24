Бухал: Над предложением долго не думал. Кривбасс – правильный выбор

Первый зимний новичок " Кривбасса ", защитник Глеб Бухал, поделился своими эмоциями от перехода в криворожский клуб.

"Очень доволен, что подписал контракт с "Кривбассом". Это очень перспективная команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей. Первые разговоры о возможном переходе в "Кривбасс" начались две-три недели назад. Очень обрадовался, узнав такой вариант продолжения карьеры, ведь знаю и слежу за клубом.

Над таким предложением долго не думал, особенно после личной встречи с президентом и генеральным директором "Кривбасса". Они рассказали об амбициях, стратегии и развитии клуба. В последнее время играл на позиции центрального защитника, но могу сыграть и опорного полузащитника. В центре поля тоже чувствую себя достаточно комфортно.

Что касается игроков "Кривбасса", то многих знаю лично. С несколькими вместе играли в "Александрии". "Кривбасс" постоянно развивается, стоит задача выйти в УПЛ и он уверенно шагает к этому. Отмечу отличную инфраструктуру клуба: строятся стадионы, тренировочная база, новые качественные поля. "Кривбасс" – правильный выбор", — сказал Бухал.