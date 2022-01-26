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Металлист - Радомяк: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очередной соперник для харьковчан
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 26.01.2022
"Металлист" 12:00 "Радомяк"
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