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Металлист изменил начало спарринга на турецком сборе из-за снегопада

Первая лига
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Команды сыграют товарищеский матч на другом стадионе

Металлист изменил начало спарринга на турецком сборе из-за снегопада

Фото: ФК Металлист

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Сегодня, 26 января, в 10:00 должен был начаться четвертый спарринг "Металлиста" на сборе в Турции - против "Радомяка".

Однако, старт контрольного матча был отложен из-за снегопада. В связи с погодными условиями в городе Сирек поля S&B Sport Organisation Belek Football Complex оказались в непригодном для игры состоянии и травмоопасными.

Поэтому, представители команд приняли решение перенести матч на "домашнее" поле "Металлиста" в Анталье (Miracle Resort Hotel 5*).

Ориентировочное начало спарринга - в 12:00 по киевскому времени.

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В статье: Металлист (Харьков) Радомяк (Радом)
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Источник:
ФК Металлист

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