Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист изменил начало спарринга на турецком сборе из-за снегопада
Команды сыграют товарищеский матч на другом стадионе
Фото: ФК Металлист
Сегодня, 26 января, в 10:00 должен был начаться четвертый спарринг "Металлиста" на сборе в Турции - против "Радомяка".
Однако, старт контрольного матча был отложен из-за снегопада. В связи с погодными условиями в городе Сирек поля S&B Sport Organisation Belek Football Complex оказались в непригодном для игры состоянии и травмоопасными.
Поэтому, представители команд приняли решение перенести матч на "домашнее" поле "Металлиста" в Анталье (Miracle Resort Hotel 5*).
Ориентировочное начало спарринга - в 12:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана
- Латвийская команда Юрченко, французский вариант к Игнатенко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову
- Металлист разгромил болгарскую Славию
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО