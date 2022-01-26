Металлист изменил начало спарринга на турецком сборе из-за снегопада

Сегодня, 26 января, в 10:00 должен был начаться четвертый спарринг "Металлиста" на сборе в Турции - против "Радомяка".

Однако, старт контрольного матча был отложен из-за снегопада. В связи с погодными условиями в городе Сирек поля S&B Sport Organisation Belek Football Complex оказались в непригодном для игры состоянии и травмоопасными.

Поэтому, представители команд приняли решение перенести матч на "домашнее" поле "Металлиста" в Анталье (Miracle Resort Hotel 5*).

Ориентировочное начало спарринга - в 12:00 по киевскому времени.