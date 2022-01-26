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Форвард Металлиста: В Первой лиге нам не дают играть в свой футбол
Футболист заявил об амбициозных целях
Фото: ФК Металлист
Форвард харьковского "Металлиста" Матеус Пейшото в комментарии Футбол NEWS рассказал о своих целях в клубе.
"Я очень рад своему нахождению в "Металлисте". Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.
В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. "Металлист" каждый матч будет бороться за чемпионский титул.
В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно", — сказал Пейшото.
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