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Форвард Металлиста: В Первой лиге нам не дают играть в свой футбол

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист заявил об амбициозных целях

Форвард Металлиста: В Первой лиге нам не дают играть в свой футбол

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Форвард харьковского "Металлиста" Матеус Пейшото в комментарии Футбол NEWS рассказал о своих целях в клубе.

"Я очень рад своему нахождению в "Металлисте". Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.

В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. "Металлист" каждый матч будет бороться за чемпионский титул.

В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно", — сказал Пейшото.

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В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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Динамист (Киев)
26.01.2022 в 11:24
Их когда слушаешь ну прям Ла Лига,Премьер-Лига плачуть за ними
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мы за динамо (киев)
26.01.2022 в 12:57
і в бундесі теж
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