Кого покупает Металлист? Все, что нужно знать о трансферах клуба Ярославского

Ярославский продолжает строить новый "Металлист", покупает новых "обалденных" футболистов и несется в Украинскую Премьер-лигу. Когда в Харькове скажут: "Металлист вышел в УПЛ", у них уже будет серьезная банда на поле! Роберто Моралес проанализировал трансферную кампанию Металлиста. Узнайте больше с нами!