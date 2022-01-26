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Кого покупает Металлист? Все, что нужно знать о трансферах клуба Ярославского
Уклон как обычно на Южную Америку
Ярославский продолжает строить новый "Металлист", покупает новых "обалденных" футболистов и несется в Украинскую Премьер-лигу. Когда в Харькове скажут: "Металлист вышел в УПЛ", у них уже будет серьезная банда на поле! Роберто Моралес проанализировал трансферную кампанию Металлиста. Узнайте больше с нами!
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 18:15
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