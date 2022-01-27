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Калитвинцев: Поражение от Заглембе принесло нам много пользы

Первая лига
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(1 голосов)

Житомирский клуб продолжает подготовку ко второй части сезона

Калитвинцев: Поражение от Заглембе принесло нам много пользы

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев высказался после матча свой команды на учебно-тренировочных сборах в Турции против польского "Заглембе" (0:1).

"Подвела реализация. Проиграли из-за ошибки, которая была обусловлена нашим желанием играть вперед. Надеюсь, подобные недочеты останутся на сборах. Мы не будем акцентировать на них внимание.

Мне понравилось, как мы шли вперед, нагнетали, боролись. Команда выдержала рисунок игры, который просил тренерский штаб. Да, хочется всегда выигрывать. Это поражение принесло нам много пользы. Я увидел положительные моменты в этой игре", — сказал Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
27.01.2022 в 08:00
Юра слабенький как тренер, команд было у него много и ни с одной не достиг желаемого. Игроком был прекрасным.
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