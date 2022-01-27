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Полесье объявило о подписании контракта с экс-игроком Ворсклы
Он также играл за "Металлист", "Черноморец" и "Николаев"
Фото: ФК Полесье
"Полесье" подписало контракт с центральным защитником Богданом Кушниренко сроком на один год.
Последним клубом 26-летнего футболиста была "Ворскла", за которую он играл с лета 2021 года. В составе полтавской команды от провел 8 матчей, результативными действиями не отличался.
В профессиональной карьере Кушниренко также известен по выступлениям за "Металлист", "Черноморец" и "Николаев".
Напомним, первую часть сезона команда Юрия Калитвинцева завершила на 9-м месте в турнирной таблицы Первой лиги.
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