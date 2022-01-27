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Защитник Металлиста: На сборах легко не бывает
Богдан Порох - о ничьей с "Радомяком"
Фото: ФК Металлист
Защитник "Металлиста" Богдан Порох поделился впечатлениями от спарринга с польским "Радомяком" (1:1) и работы на сборах в целом.
— По ощущениям игра с "Радомяком" — самая тяжелая на сборе?
— Пожалуй. Встречались с хорошей командой, которая идет в лидерах у себя в чемпионате. Плюс у нас только первый сбор, еще не до конца готовы физически. Поэтому да, пока что самая тяжелая игра.
— Тебе удалось отметиться голом. Соскучился по результативным действиям, ведь в предыдущий раз забивал еще на летних сборах?
— Для меня главное, чтобы команда сыграла "на ноль". А то, что забил, — это приятный бонус. Сергей Горбунов сделал хорошую передачу — грех было не забить.
— Один матч на этом сборе ты пропустил. Решение тренера или были небольшие проблемы?
— Никаких проблем, все в порядке. Обычная ротация.
— Это твои первые зимние сборы с "Металлистом". Тяжеловато приходится?
— На сборах легко не бывает, но в нашем коллективе очень приятно работать, - сказал Порох.
Сегодня, 27 января, "Металлист" проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — "Варта" из Познани.
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