Защитник Металлиста: На сборах легко не бывает

Защитник "Металлиста" Богдан Порох поделился впечатлениями от спарринга с польским "Радомяком" (1:1) и работы на сборах в целом.

— По ощущениям игра с "Радомяком" — самая тяжелая на сборе?

— Пожалуй. Встречались с хорошей командой, которая идет в лидерах у себя в чемпионате. Плюс у нас только первый сбор, еще не до конца готовы физически. Поэтому да, пока что самая тяжелая игра.

— Тебе удалось отметиться голом. Соскучился по результативным действиям, ведь в предыдущий раз забивал еще на летних сборах?

— Для меня главное, чтобы команда сыграла "на ноль". А то, что забил, — это приятный бонус. Сергей Горбунов сделал хорошую передачу — грех было не забить.

— Один матч на этом сборе ты пропустил. Решение тренера или были небольшие проблемы?

— Никаких проблем, все в порядке. Обычная ротация.

— Это твои первые зимние сборы с "Металлистом". Тяжеловато приходится?

— На сборах легко не бывает, но в нашем коллективе очень приятно работать, - сказал Порох.

Сегодня, 27 января, "Металлист" проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — "Варта" из Познани.