Украинский игрок близок к переходу в израильский клуб

Крайний защитник хмельницкого "Подолья" Ян Морговский близок к переходу в израильскую Премьер-Лигу.

По информации Meta-ratings.com.ua, футболист уже находится в Израиле, где вскоре должен подписать контракт с одним из топ-5 клубов чемпионата Израиля.

23-летний футболист выступал за "Подолье" с сезона-2016/2017. За клуб из Хмельницкого Морговский сыграл 133 матча, в которых забил пять голов, получил 29 желтых карточек и один раз был удален с поля.

"Подолье" ушло на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Первой лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.