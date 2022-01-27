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Украинский игрок близок к переходу в израильский клуб

Первая лига
(1 голосов)

Футбол продолжит карьеру за рубежом

Украинский игрок близок к переходу в израильский клуб

Фото: instagram.com/morgovskij

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Крайний защитник хмельницкого "Подолья" Ян Морговский близок к переходу в израильскую Премьер-Лигу.

По информации Meta-ratings.com.ua, футболист уже находится в Израиле, где вскоре должен подписать контракт с одним из топ-5 клубов чемпионата Израиля.

23-летний футболист выступал за "Подолье" с сезона-2016/2017. За клуб из Хмельницкого Морговский сыграл 133 матча, в которых забил пять голов, получил 29 желтых карточек и один раз был удален с поля.

"Подолье" ушло на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Первой лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Ян Морговский
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Источник:
Meta-Ratings

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