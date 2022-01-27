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Новичок Металлиста: Есть накопившаяся усталость, но она и делает нас сильнее
Харьковчане сыграют последний спарринг на первом сборе
Фото: ФК Металлист
Зимний новичок "Металлиста" Артур Мурза рассказал о спарринге с польским "Радомяком" (1:1) и работы на сборах в целом.
— Вторая неделя как тренируешься с командой. Освоился или еще в процессе?
— Коллектив встретил тепло, проблем с адаптацией не было. Чувствую себя как дома, поэтому буду стараться быть каждый день полезным команде.
— Что скажешь о спарринге с "Радомяком"?
— "Радомяк" — очень хороший соперник, тем более на таком этапе подготовки. Команда уровня еврокубков. Приятно, что даже на фоне усталости мы показали хорошую конкурентоспособную игру. Жаль только, не удалось дожать и выиграть матч.
— С тренерами говорил? Они довольны твоей игрой сегодня?
— Эта игру пока не обсуждали с тренерским штабом. Я стараюсь в каждом матче быть полезным, выполнять требования и задачи тренеров. А уже на теоретических занятиях нам указывают, где сыграли правильно и где и как можно сыграть лучше.
— Сегодня спарринг с "Вартой", после него возвращение домой и пару выходных. Усталость накопилась?
— Сегодняшний матч — заключительный на первом сборе. Нужно хорошо поработать и отдать все силы, чтобы добиться положительного результата и качественной игры. Есть накопившаяся усталость, но она и делает нас сильнее. Мы хорошо готовимся и движемся в правильном направлении. После игры команде предоставят пару выходных — будет время аккумулировать силы и эмоции до начала второго сбора, где нас ждет интересный турнир, - сказал Мурза.
Сегодня, 27 января, "Металлист" проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — "Варта" из Познани.
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