Новичок Металлиста: Есть накопившаяся усталость, но она и делает нас сильнее

Зимний новичок "Металлиста" Артур Мурза рассказал о спарринге с польским "Радомяком" (1:1) и работы на сборах в целом.

— Вторая неделя как тренируешься с командой. Освоился или еще в процессе?

— Коллектив встретил тепло, проблем с адаптацией не было. Чувствую себя как дома, поэтому буду стараться быть каждый день полезным команде.

— Что скажешь о спарринге с "Радомяком"?

— "Радомяк" — очень хороший соперник, тем более на таком этапе подготовки. Команда уровня еврокубков. Приятно, что даже на фоне усталости мы показали хорошую конкурентоспособную игру. Жаль только, не удалось дожать и выиграть матч.

— С тренерами говорил? Они довольны твоей игрой сегодня?

— Эта игру пока не обсуждали с тренерским штабом. Я стараюсь в каждом матче быть полезным, выполнять требования и задачи тренеров. А уже на теоретических занятиях нам указывают, где сыграли правильно и где и как можно сыграть лучше.

— Сегодня спарринг с "Вартой", после него возвращение домой и пару выходных. Усталость накопилась?

— Сегодняшний матч — заключительный на первом сборе. Нужно хорошо поработать и отдать все силы, чтобы добиться положительного результата и качественной игры. Есть накопившаяся усталость, но она и делает нас сильнее. Мы хорошо готовимся и движемся в правильном направлении. После игры команде предоставят пару выходных — будет время аккумулировать силы и эмоции до начала второго сбора, где нас ждет интересный турнир, - сказал Мурза.

Сегодня, 27 января, "Металлист" проведет заключительный спарринг на первом турецком сборе. Соперником станет еще один польский клуб — "Варта" из Познани.