Металлист в заключительном спарринге на сборе не смог обыграть польскую Варту

В заключительном контрольном матче в рамках первого турецкого сбора соперником "Металлиста" была польская команда "Варта" (Познань). Игра проходила в Анталье на поле "Miracle Resort Hotel 5".

С первых минут шанс проявить себя получил 29-летний эквадорский полузащитник Хуан Касарес, который вчера сыграл 23 минуты против "Радомяка".

Футболисты "Варты" активно начали игру, однако до опасных моментов дело не доходило. Харьковчане постепенно перехватили инициативу, но пройти массированную защиту соперника не удавалось. Поляки защищались низким блоком, и это создавало множество проблем лидеру Первой лиги. Не хватало легкости в мышцах игрокам украинской команды.

В середине тайма соперники обменялись моментами. Удар футболиста "Варты" парировал Рыбка, а после быстрой атаки и передачи от Касареса, попасть в створ ворот не смог Мурза. В конце тайма еще раз пришлось вступать в игру Рыбке, но голкипер харьковчан снова сыграл надежно.

На перерыв команды ушли без забитых мячей. Подопечным Кучера не хватало креатива впереди. Работы у голкипера польской команды не было.

Во втором тайме дебютировал за "Металлист" 20-летний голкипер Владислав Рыбак, который этой зимой перешел с "Олимпика". Во второй половине встречи игровой рисунок сильно не изменился. С конструктивом у соперников были ощутимые проблемы. Футболисты физически и морально устали после тяжелого сбора. На 73-й минуте поляки могли вырвать победу, но игрок "Варты" пробил выше ворот с убойной позиции.

Заключительный спарринг харьковчан на первом тренировочном сборе завершился без забитых мячей.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Варта" (Познань, Польша) 0:0

"Металлист" (первый тайм): Рыбка, Шамич, Сарапий, Федорив, Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес, Рязанцев, Мурза, Пейшото.

"Металлист (второй тайм): Рыбак, Танчик, Федорив (Порох, 63), Сарапий (Мизюк, 70), Романюк, Ралюченко, Танковский, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Пейшото (Красников, 75), Подлепенец.