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Агробизнес объявил о подписании трех футболистов

Первая лига
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Клуб Первой лиги усилил свой состав новичками

Агробизнес объявил о подписании трех футболистов

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

"Агробизнес" объявил о подписании трех футболистов.

Новичками перволиговой команды стали нападающие Александр Апанчук и Сергей Русьян, а также защитник Денис Белоусов.

Последним клубом 28-летнего Апанчука был "Диназ", 22-летний Русьян первую половину сезона провел в "Чайке" из Петропавловской Борщаговки, а 25-летний Белоусову играл в осенней части сезона за "Кремень".

Напомним, первую часть сезона "Агробизнес" завершил на 13-м месте в турнирной таблицы Первой лиги.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Александр Апанчук Денис Белоусов Сергей Русьян
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Источник:
ФК Агробизнес

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