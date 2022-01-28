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Агробизнес объявил о подписании трех футболистов
Клуб Первой лиги усилил свой состав новичками
Фото: ФК Агробизнес
"Агробизнес" объявил о подписании трех футболистов.
Новичками перволиговой команды стали нападающие Александр Апанчук и Сергей Русьян, а также защитник Денис Белоусов.
Последним клубом 28-летнего Апанчука был "Диназ", 22-летний Русьян первую половину сезона провел в "Чайке" из Петропавловской Борщаговки, а 25-летний Белоусову играл в осенней части сезона за "Кремень".
Напомним, первую часть сезона "Агробизнес" завершил на 13-м месте в турнирной таблицы Первой лиги.
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