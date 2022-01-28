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Полесье - сборная Узбекистана U-23: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Четвёртый спарринг для "волков"
Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен
Житомирское "Полесье" завершает первый этап подготовки ко второй части сезона. Соперником подопечных Юрия Калитвинцева будет сборная Узбекистана U-23. Напомним, что с этой командой в январе
Контрольный матч
28 января. Начало в 10:00
"Полесье" (Житомир, Украина) - Узбекистан U-23
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