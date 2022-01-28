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Металлист официально подтвердил переход сенегальского универсала

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане подписали очередного легионера

Металлист официально подтвердил переход сенегальского универсала

Фото: ФК Металлист

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24-летний сенегальский универсал Бубакар Файе Траоре подписал контракт с "Металлистом", сообщает пресс-служба харьковчан.

Предыдущим его клубом был швейцарский "Санкт-Галлен", за который он выступал с лета 2020 года. В нынешнем сезоне Бубакар провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии. Бубакар играет на позициях левого защитника и крайнего полузащитника.

Ранее Траоре выступал, среди прочего, за молодежную команду "Торино", клубы Мальты, Албании и Израиля. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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В статье: Металлист (Харьков) Бубакар Траоре
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Источник:
ФК Металлист

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