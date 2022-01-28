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Новичок Металлиста: В последнее время регулярно следил за новостями команды
Металлист продолжает усиливаться
metalist.ua
"Очень рад, что подписал контракт с "Металлистом". Мы уже довольно давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь.
Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", — сказал Траоре.
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