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Новичок Металлиста: В последнее время регулярно следил за новостями команды

Первая лига
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Металлист продолжает усиливаться

Новичок Металлиста: В последнее время регулярно следил за новостями команды

metalist.ua

Новина українською

Новичок "Металлиста" Бубакар Траоре рассказал о своем переходе в харьковский клуб.

"Очень рад, что подписал контракт с "Металлистом". Мы уже довольно давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь.

Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу", — сказал Траоре.

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В статье: Металлист (Харьков) Бубакар Траоре
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Источник:
Металлист

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