Металлист вернулся в Харьков. 11 игроков остались в Турции

В пятницу, 28 января, делегация " Металлиста " вернулась с первого сбора в Турции в Харьков.

При этом, одиннадцать игроков остались в Турции, где уже 31 января стартует второй этап зимней подготовки. Туда же сегодня вечером отправится сенегальский новичок желто-синих Бубакар Траоре.

В рамках второго сбора у "Металлиста" запланированы четыре спарринга и участие в выставочном турнире Winter Cup 2022.