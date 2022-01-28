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Металлист вернулся в Харьков. 11 игроков остались в Турции
На второй сбор команда отправится уже в понедельник
metalist.ua
В пятницу, 28 января, делегация "
При этом, одиннадцать игроков остались в Турции, где уже 31 января стартует второй этап зимней подготовки. Туда же сегодня вечером отправится сенегальский новичок желто-синих Бубакар Траоре.
В рамках второго сбора у "Металлиста" запланированы четыре спарринга и участие в выставочном турнире Winter Cup 2022.
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Источник:Металлист
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