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Металлист вернулся в Харьков. 11 игроков остались в Турции

Первая лига
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На второй сбор команда отправится уже в понедельник

Металлист вернулся в Харьков. 11 игроков остались в Турции

metalist.ua

Новина українською

В пятницу, 28 января, делегация "Металлиста" вернулась с первого сбора в Турции в Харьков.

При этом, одиннадцать игроков остались в Турции, где уже 31 января стартует второй этап зимней подготовки. Туда же сегодня вечером отправится сенегальский новичок желто-синих Бубакар Траоре.

В рамках второго сбора у "Металлиста" запланированы четыре спарринга и участие в выставочном турнире Winter Cup 2022.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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