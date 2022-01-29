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Сразу 15 игроков Волыни оказались вне игры. Из-за этого отменен спарринг
У клуба серьезные проблемы
fcvolyn.net
На сегодня, 29 января, был запланирован первый в 2022 году спарринг ФК "Волынь" из Луцка. Команда должна была сыграть со львовскими "Карпатами".
Данный поединок был отменен из-за того, что в составе "Волыни" по разным причинам отсутствуют сразу 15 футболистов. Много из них - заболевшие.
Команда Альберта Шахова должна возобновить подготовку к весенней части сезона 4 февраля, и уже 8 числа провести контрольный поединок против "Агробизнеса".
Кроме этого, с 11 по 14 февраля лучане примут участие в международном турнире в белорусском Бресте. Затем запланированы два сбора в Закарпатье, на базе ФК "Mункач".
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