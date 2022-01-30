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Фомин присоединится к Металлисту уже на втором сборе

Первая лига
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На первом он не был с командой

Фомин присоединится к Металлисту уже на втором сборе

Металіст/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин не полетел на первый сбор команды в Турцию, который завершился 28 января. Причина неизвестна, потому что травмы у него не было. Об этом сообщает meta-ratings.

Правда, пока 35-летний футболист не намерен завершать карьеру. Он присоединится к харьковчанам уже на втором сборе, начало которого запланировано на 31 января.

В первой части сезона на счету Фомина 15 матчей, в которых он отличился один голом.

Напомним, что Руслан проводит второй сезон подряд в составе "Металлиста". Его контракт с клубом действителен еще полгода, и пока нападающий не собирается менять команду.

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В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
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Источник:
meta-ratings.com

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