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Фомин присоединится к Металлисту уже на втором сборе
На первом он не был с командой
Металіст/Автор невідомий
Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин не полетел на первый сбор команды в Турцию, который завершился 28 января. Причина неизвестна, потому что травмы у него не было. Об этом сообщает meta-ratings.
Правда, пока 35-летний футболист не намерен завершать карьеру. Он присоединится к харьковчанам уже на втором сборе, начало которого запланировано на 31 января.
В первой части сезона на счету Фомина 15 матчей, в которых он отличился один голом.
Напомним, что Руслан проводит второй сезон подряд в составе "Металлиста". Его контракт с клубом действителен еще полгода, и пока нападающий не собирается менять команду.
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