Фомин присоединится к Металлисту уже на втором сборе

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин не полетел на первый сбор команды в Турцию, который завершился 28 января. Причина неизвестна, потому что травмы у него не было. Об этом сообщает meta-ratings.

Правда, пока 35-летний футболист не намерен завершать карьеру. Он присоединится к харьковчанам уже на втором сборе, начало которого запланировано на 31 января.

В первой части сезона на счету Фомина 15 матчей, в которых он отличился один голом.

Напомним, что Руслан проводит второй сезон подряд в составе "Металлиста". Его контракт с клубом действителен еще полгода, и пока нападающий не собирается менять команду.