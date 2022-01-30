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Тренер Волыни: Около двенадцати игроков отсутствует. Коронавирус выявлен у двух или трех
Непростая ситуация
Фото: ФК Волынь
Наставник "Волыни" Альберт Шахов дал комментарий об отсутствии многих игроков команды:
– У нас сейчас есть немного проблем, связанных с травмами и болезнями. Несколько ребят сдали положительные тесты на коронавирус, у некоторых – простуда и травмы.
- Сколько отсутствует игроков?
– Около двенадцати. Коронавирус выявлен у двух или трех. Но мы решили перестраховаться, чтоб другие не заражались, и на неделю перенесли сборы.
- Есть мнение, где заразились футболисты?
– Сейчас можно подхватить эту заразу в любом магазине. Я думаю, что это омикрон, такой он цеплючий.
- Какие у ребят симптомы?
– Были маленькие температуры и сопли. Переносят в легкой форме. Думаю, помогло, что мы все были привитые.
- Заболевшие игроки находятся на самоизоляции?
– Мы сейчас все разъехались по домам, чтобы не дай бог, кто-то еще не заразился, – сказал Шахов.
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