Тренер Волыни: Около двенадцати игроков отсутствует. Коронавирус выявлен у двух или трех

Наставник "Волыни" Альберт Шахов дал комментарий об отсутствии многих игроков команды:

– У нас сейчас есть немного проблем, связанных с травмами и болезнями. Несколько ребят сдали положительные тесты на коронавирус, у некоторых – простуда и травмы.

- Сколько отсутствует игроков?

– Около двенадцати. Коронавирус выявлен у двух или трех. Но мы решили перестраховаться, чтоб другие не заражались, и на неделю перенесли сборы.

- Есть мнение, где заразились футболисты?

– Сейчас можно подхватить эту заразу в любом магазине. Я думаю, что это омикрон, такой он цеплючий.

- Какие у ребят симптомы?

– Были маленькие температуры и сопли. Переносят в легкой форме. Думаю, помогло, что мы все были привитые.

- Заболевшие игроки находятся на самоизоляции?

– Мы сейчас все разъехались по домам, чтобы не дай бог, кто-то еще не заразился, – сказал Шахов.