Погода внесла коррективы: Горняк-Спорт и Полтава отменили спарринг

"Горняк-Спорт" не смог сыграть свою дебютный контрольный матч в 2022 году.

Намеченный на сегодня спарринг с "Полтавой" пришлось отменить из-за неготовности поля в Кременчуге. Снег превратил поле стадиона "Кремень-Арена" им. Олега Бабаева в болото.

О дальнейшем графике контрольных игр "Горняка-Спорт" будет известно позже.