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Погода внесла коррективы: Горняк-Спорт и Полтава отменили спарринг

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Спарринг Горняка-Спорт и Полтавы отменили

Погода внесла коррективы: Горняк-Спорт и Полтава отменили спарринг

Фото -- Горняк-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" не смог сыграть свою дебютный контрольный матч в 2022 году.

Намеченный на сегодня спарринг с "Полтавой" пришлось отменить из-за неготовности поля в Кременчуге. Снег превратил поле стадиона "Кремень-Арена" им. Олега Бабаева в болото.

О дальнейшем графике контрольных игр "Горняка-Спорт" будет известно позже.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
30.01.2022 в 17:00
Интересно, как поле с искусственным покрытием может превратиться в болото? Хоть бы адекватно освещали новости...
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