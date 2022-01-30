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Погода внесла коррективы: Горняк-Спорт и Полтава отменили спарринг
Спарринг Горняка-Спорт и Полтавы отменили
Фото -- Горняк-Спорт
"Горняк-Спорт" не смог сыграть свою дебютный контрольный матч в 2022 году.
Намеченный на сегодня спарринг с "Полтавой" пришлось отменить из-за неготовности поля в Кременчуге. Снег превратил поле стадиона "Кремень-Арена" им. Олега Бабаева в болото.
О дальнейшем графике контрольных игр "Горняка-Спорт" будет известно позже.
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