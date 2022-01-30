Олимпик - единственный из Первой лиги, кто не приступил к сборам. Тренер отрицает роспуск команды

Футболисты "Олимпика" до сих пор не вышли с отпуска. Об этом сообщает портал FootBoom.

Донецкий клуб - единственная команда Первой лиги Украины, которая не приступила к тренировочным сборам.

Как сообщает источник, в начале следующей недели должно пройти общекомандное собрание, на котором боссы клуба расскажут о планах на сезон и поведают в каком составе команда приступит к тренировкам.

В свою очередь главный тренер "Олимпика" Сергей Литовченко так прокомментировал данную информацию: "Речи о роспуске команды не было и нет, информация не соответствует действительности".

После 19 туров Первой лиги "Олимпик" занимает 11-е место в турнирной таблице.