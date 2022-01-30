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Тренер Волыни: Новые инвесторы? Нет, то все были просто разговоры
Коуч также рассказал о трансферных планах луцкого клуба
Фото: ФК Волынь
Главный тренер "Волыни" Альберт Шахов высказался насчет слухов о новох инвесторах луцкого клуба.
"Новые инвесторы? Нет, то все были просто разговоры. Никаких новых инвесторов нет", - сказал Шахов.
Также наставник поделился мыслями насчет новых трансферов "Волины".
"На карандаше у нас один-два человека, не больше. Хотим усилить защиту и центр поля. Пока не подпишем, фамилии называть не буду. Скажу так, это уже опытные футболисты, им по 25-27 лет", — рассказал коуч.
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