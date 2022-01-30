Тренер Волыни: Новые инвесторы? Нет, то все были просто разговоры

Главный тренер "Волыни" Альберт Шахов высказался насчет слухов о новох инвесторах луцкого клуба.

"Новые инвесторы? Нет, то все были просто разговоры. Никаких новых инвесторов нет", - сказал Шахов.

Также наставник поделился мыслями насчет новых трансферов "Волины".

"На карандаше у нас один-два человека, не больше. Хотим усилить защиту и центр поля. Пока не подпишем, фамилии называть не буду. Скажу так, это уже опытные футболисты, им по 25-27 лет", — рассказал коуч.