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Один из легионеров Металлиста пропустит второй турецкий сбор
Очередная травма
Фото: ФК Металлист
Бразильский защитник "Металлиста" Маилтон пропустит сбор команды в Турции. Об этом информирует Meta-ratings.
Второй турецкий сбор коллектива Кучера начнет уже сегодня. Маилтон не помощник команде, поскольку продолжит восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче.
Бразильский фулбек был арендован "Металлистом" прошлым летом. За полгода он успел провести лишь шесть поединков. У харьковчан остается опция выкупа за 800 тысяч евро.
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Источник:Meta-ratings
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
31.01.2022 в 11:39
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