Один из легионеров Металлиста пропустит второй турецкий сбор

Бразильский защитник "Металлиста" Маилтон пропустит сбор команды в Турции. Об этом информирует Meta-ratings.

Второй турецкий сбор коллектива Кучера начнет уже сегодня. Маилтон не помощник команде, поскольку продолжит восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче.

Бразильский фулбек был арендован "Металлистом" прошлым летом. За полгода он успел провести лишь шесть поединков. У харьковчан остается опция выкупа за 800 тысяч евро.