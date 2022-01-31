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Один из легионеров Металлиста пропустит второй турецкий сбор

Первая лига
(1 голосов)

Очередная травма

Один из легионеров Металлиста пропустит второй турецкий сбор

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский защитник "Металлиста" Маилтон пропустит сбор команды в Турции. Об этом информирует Meta-ratings.

Второй турецкий сбор коллектива Кучера начнет уже сегодня. Маилтон не помощник команде, поскольку продолжит восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче.

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Бразильский фулбек был арендован "Металлистом" прошлым летом. За полгода он успел провести лишь шесть поединков. У харьковчан остается опция выкупа за 800 тысяч евро.

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В статье: Металлист (Харьков) Маилтон
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
31.01.2022 в 11:39
хрустальный
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