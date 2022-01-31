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Кривбасс продлил контракт с одним из лидеров команды

Первая лига
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На полтора года

Кривбасс продлил контракт с одним из лидеров команды

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Артем Щедрый продлил контракт с "Кривбассом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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По их информации, новая сделка рассчитана на ближайшие полтора года. Ранее один из лидеров Первой лиги подписал защитника "Александрии" Глеба Бухала.

Отметим, что за полгода в "Кривбасса" Щедрый успел совершить 14 результативных действий (6+8).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Артем Щедрый
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