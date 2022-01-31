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Кривбасс продлил контракт с одним из лидеров команды
На полтора года
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник Артем Щедрый продлил контракт с "Кривбассом". Об этом сообщает пресс-служба команды.
По их информации, новая сделка рассчитана на ближайшие полтора года. Ранее один из лидеров Первой лиги подписал защитника "Александрии" Глеба Бухала.
Отметим, что за полгода в "Кривбасса" Щедрый успел совершить 14 результативных действий (6+8).
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