Кривбасс продлил контракт с одним из лидеров команды

Полузащитник Артем Щедрый продлил контракт с "Кривбассом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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По их информации, новая сделка рассчитана на ближайшие полтора года. Ранее один из лидеров Первой лиги подписал защитника "Александрии" Глеба Бухала.

Отметим, что за полгода в "Кривбасса" Щедрый успел совершить 14 результативных действий (6+8).