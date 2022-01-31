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Металлист определился со спарринг-партнёрами на втором сборе

Первая лига
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Очередной этап подготовки продлится с 31 января по 11 февраля

Металлист определился со спарринг-партнёрами на втором сборе

Фото: ФК Металлист / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Во время второго заграничного сбора подопечные Александра Кучера проведут семь контрольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба "Металлиста". Помимо игр зимнего товарищеского турнира с участием четырёх украинских клубов, лидера Первой лиги ожидают поединки с командами из Грузии, Узбекистана, Румынии и Казахстана.

2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
4 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Черноморец" (Одесса)
5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)
8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Петролул" (Плоешти, Румыния)
8 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Верес" (Ровно)
11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Акжайык" (Уральск, Казахстан)
11 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Полесье" (Житомир)

Начало матчей указано по киевскому времени. Следить за результатами этих игр вы можете в Матч-центре UA-Футбол.

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В статье: Металлист (Харьков)
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