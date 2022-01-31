Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист определился со спарринг-партнёрами на втором сборе
Очередной этап подготовки продлится с 31 января по 11 февраля
Фото: ФК Металлист / Автор неизвестен
Во время второго заграничного сбора подопечные Александра Кучера проведут семь контрольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба
2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
4 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Черноморец" (Одесса)
5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)
8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Петролул" (Плоешти, Румыния)
8 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Верес" (Ровно)
11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Акжайык" (Уральск, Казахстан)
11 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Полесье" (Житомир)
Начало матчей указано по киевскому времени. Следить за результатами этих игр вы можете в
Популярное сейчас
- Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ
- Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба
- Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник
- Усик дебютирует за команду Первой лиги
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО