Металлист определился со спарринг-партнёрами на втором сборе

Во время второго заграничного сбора подопечные Александра Кучера проведут семь контрольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба "Металлиста" . Помимо игр зимнего товарищеского турнира с участием четырёх украинских клубов, лидера Первой лиги ожидают поединки с командами из Грузии, Узбекистана, Румынии и Казахстана.

2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

4 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Черноморец" (Одесса)

5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Металлург" (Бекабад, Узбекистан)

8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Петролул" (Плоешти, Румыния)

8 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Верес" (Ровно)

11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. "Металлист" — "Акжайык" (Уральск, Казахстан)

11 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. "Металлист" — "Полесье" (Житомир)