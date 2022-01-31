Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бубакар Траоре и 6 игроков академии. Металлист отправился на второй сбор
Второй сбор харьковчан продлится до 11 февраля
metalist.ua
В воскресенье вечером "
Расквартировались желто-синие в пятизвездном отеле Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA. В гостинице прибывших из Харькова одноклубников уже ждали 12 футболистов (включая сенегальского новичка Бубакара Траоре) и три представителя тренерского штаба, которые не возвращались в Украину после первого сбора.
На втором сборе с главной командой клуба будут работать шесть воспитанников Академии футбола "Металлист" 2006–2007 гг. рождения — Даниэль Вернаттус, Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Сынчук и Александр Цвиренко.
Во время этого сбора харьковская команда
Популярное сейчас
- Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Трансферы Супряги и Игнатенко, феерия Салаха, скандал с игроком МЮ. Главные новости за 30 января
- Игнатенко в Бордо, а Супряга в Сампдории. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду