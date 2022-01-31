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Бубакар Траоре и 6 игроков академии. Металлист отправился на второй сбор

Первая лига
(3 голосов)

Второй сбор харьковчан продлится до 11 февраля

Бубакар Траоре и 6 игроков академии. Металлист отправился на второй сбор

metalist.ua

Новина українською

В воскресенье вечером "Металлист" добрался до турецкого Белека, где с 31 января по 11 февраля проведет второй тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

Расквартировались желто-синие в пятизвездном отеле Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA. В гостинице прибывших из Харькова одноклубников уже ждали 12 футболистов (включая сенегальского новичка Бубакара Траоре) и три представителя тренерского штаба, которые не возвращались в Украину после первого сбора.

На втором сборе с главной командой клуба будут работать шесть воспитанников Академии футбола "Металлист" 2006–2007 гг. рождения — Даниэль Вернаттус, Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Сынчук и Александр Цвиренко.

Во время этого сбора харьковская команда проведет 7 контрольных матчей.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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