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Стало известно, сколько призовых получит победитель и участники зимнего кубка от ТК Футбол

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Турнир уже скоро

Стало известно, сколько призовых получит победитель и участники зимнего кубка от ТК Футбол

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Шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько рассказал о призовом фонде турнира Winter Cup 2022.

"У турнира Winter Cup 2022 будет призовой фонд. Победитель получит кубок и денежный приз в размере 10 тыс. $, трое других участников гарантированно по 6 тыс. $.

Еще вчера украинские клубы в Турции исключительно тратились. Сегодня тоже тратятся, но теперь хотя бы появилась возможность посмотреть на зимнее межсезонье с другой стороны.

Межсезонье - это время, когда болельщики желают впечатлений, а команды игровой практики. Все вместе хотят утвердиться, что жизнь не остановилась. Winter Cup 2022 может дать все это.

Настает период, когда можно насладится захватывающими поединками", — написал Гресько.

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Напомним, что DCH Ярославского и BGV Group Буткевича поддержат Winter Cup 2022. Партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд. Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

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В статье: Черноморец (Одесса) Телеканал Футбол1/2/3 Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Металлист (Харьков) Иван Гресько
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