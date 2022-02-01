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Стало известно, сколько призовых получит победитель и участники зимнего кубка от ТК Футбол
Турнир уже скоро
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Шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько рассказал о призовом фонде турнира Winter Cup 2022.
"У турнира Winter Cup 2022 будет призовой фонд. Победитель получит кубок и денежный приз в размере 10 тыс. $, трое других участников гарантированно по 6 тыс. $.
Еще вчера украинские клубы в Турции исключительно тратились. Сегодня тоже тратятся, но теперь хотя бы появилась возможность посмотреть на зимнее межсезонье с другой стороны.
Межсезонье - это время, когда болельщики желают впечатлений, а команды игровой практики. Все вместе хотят утвердиться, что жизнь не остановилась. Winter Cup 2022 может дать все это.
Настает период, когда можно насладится захватывающими поединками", — написал Гресько.
Напомним, что DCH Ярославского и BGV Group Буткевича поддержат Winter Cup 2022. Партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд. Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.
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