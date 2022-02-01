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Боксер и футболист. Усик приступил к тренировкам с Полесьем - ВИДЕО
Будет интересно посмотреть на Александра в деле
Фото: ФК Полесье
Профессиональный боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик дебютирует в футболе.
Как известно, Усик сыграет за перволиговское "
Шутки шутками, пиар – пиаром, но боксер уже прибыл в расположение житомирского клуба в Турции и приступил к активным тренировкам. Что из этого получиться – увидим уже скоро.
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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