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Боксер и футболист. Усик приступил к тренировкам с Полесьем - ВИДЕО

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Будет интересно посмотреть на Александра в деле

Боксер и футболист. Усик приступил к тренировкам с Полесьем - ВИДЕО

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Профессиональный боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик дебютирует в футболе.

Как известно, Усик сыграет за перволиговское "Полесье" в товарищеском турнире Winter Cup 2022, который в начале февраля пройдет в Турции.

Шутки шутками, пиар – пиаром, но боксер уже прибыл в расположение житомирского клуба в Турции и приступил к активным тренировкам. Что из этого получиться – увидим уже скоро.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 20:18
Кличко тоже когда-то бегал с Шевой
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SoLoMoN1607 (N .K)
01.02.2022 в 20:13
Поставим свечку за защитников соперника))
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