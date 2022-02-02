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Гвоздик: Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья
Боксерский футбол набирает обороты
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) выразил готовность сыграть за "
"Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть.
Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, так как не являюсь большим фанатом футбола", – сказал Гвоздик.
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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