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Гвоздик: Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья

Первая лига
(1 голосов)

Боксерский футбол набирает обороты

Гвоздик: Готов сыграть за Металлист против Усика и Полесья

Новина українською

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) выразил готовность сыграть за "Металлист" против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и "Полесья" на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.

"Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть.

Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, так как не являюсь большим фанатом футбола", – сказал Гвоздик.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
02.02.2022 в 01:59
Лишь бы Кривбас таким не страдал.
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