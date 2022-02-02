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Металлист уступает дебютанту сербской Суперлиги

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Подопечные Кучера сыграли дебютный матч на втором турецком сборе

Металлист уступает дебютанту сербской Суперлиги

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Игровую программу второго тренировочного сбора в Турции "Металлист" открыл матчем с дебютантом сербской Суперлиги "Колубарой". Местом проведения встречи стало футбольное поле отеля Belek Soho Beach Club.

С первых минут шанс проявить себе получил полузащитник Денис Кайдалов, который сегодня празднует своё 16-летие. Также отмечаем появление на поле сенегальского новичка "Металлиста" Бубакара Траоре.

В первом тайме харьковчане владели инициативой, но с продвижением мяча в заключительную треть поля у подопечных Кучера были проблемы. Лидеру Первой лиги не хватало креатива впереди. К тому же, сильный ветер мешал футболистам демонстрировать свои лучшие качества.

Единственный опасный момент был создан в конце тайма, когда после передачи Пейшото один на один выходил Кайдалов, но юный хавбек пробил мимо ворот.
Сербы, кроме грубой игры, ничем не запомнились. Игроки "Кулубары" получили аж пять предупреждений.

На второй тайм Александр Кучер полностью оновил состав команды. После перерыва характер игры не изменился. Харьковчане продолжали контролировать мяч. На 62-й минуте мог забивать Харрис, но легионер "Металлиста" попал в штангу.

Во втором тайме командам мешал не только сильный ветер, но и ливень. На 88-й минуте очень неожиданно сербы открыли счёт. Игрок "Колубары" забил после прострела с фланга.

В итоге, игра завершилась минимальной победой "Колубары".

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Колубара" (Лазаревац, Сербия) 0:1

Голи: (88)

"Металлист" (первый тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Бубакар, Демченко, Танковский, Балули (к), Кайдалов, Мурза, Пейшото.

Металлист (второй тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дегтярь, Касарес, Чидомере, Синчук, Фомин, Харрис, Красников.

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2022 в 12:31
УПЛ по сильнее и команды по лучше
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0
0
Alle Garage (Харьков)
02.02.2022 в 12:01
Да с таким левым составом Металлист максимум на что может рассчитывать в УПЛ, так это на 6-7 место. Как же смешат "адепты будущего величия Металлиста", прогнозирующие, что команда чуть ли не за чемпионство будет бороться)) А по факту их состав по стоимости сопоставим с составом Колоса и Александрии)))
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+2
-4
grassion (Харьков)
02.02.2022 в 12:33
Да, команда ПерДива по стоимости = 6я команда УПЛ. Сравним их в следующем сезоне( что логичнее), тем более Цуриков из Александрии в Металлист вернется, а это уже 0.5 ляма)
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 11:51
Эх, Красников не забил))
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