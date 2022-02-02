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СМИ: Металлист за два миллиона подписал 22-летнего нападающего
Очередной трансфер от лидера первой лиги
Фото: EC Vitoria
Пока харьковчане впервые проигрывает на
По данным FootballHub, состав харьковчан пополнил бразильский форвард Давид. За его трансфер харьковчане перечислили на счет "Витории" два миллиона евро.
Источник передает, что футболист подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт. Ранее Александр Ярославский анонсировал данный переход, заявив, что новичок быстрее Тайсона, а удар его лучше, чем у Жажи.
Напомним, что по итогам первого полугодия "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге.
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