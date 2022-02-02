СМИ: Металлист за два миллиона подписал 22-летнего нападающего

Пока харьковчане впервые проигрывает на сборах , руководство клуба продолжает исследовать Латинскую Америку в поисках усилений.

По данным FootballHub, состав харьковчан пополнил бразильский форвард Давид. За его трансфер харьковчане перечислили на счет "Витории" два миллиона евро.

Источник передает, что футболист подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт. Ранее Александр Ярославский анонсировал данный переход, заявив, что новичок быстрее Тайсона, а удар его лучше, чем у Жажи.

Напомним, что по итогам первого полугодия "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге.