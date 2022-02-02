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СМИ: Металлист за два миллиона подписал 22-летнего нападающего

Первая лига
(1 голосов)

Очередной трансфер от лидера первой лиги

СМИ: Металлист за два миллиона подписал 22-летнего нападающего

Фото: EC Vitoria

UA-Футбол
Новина українською

Пока харьковчане впервые проигрывает на сборах, руководство клуба продолжает исследовать Латинскую Америку в поисках усилений.

По данным FootballHub, состав харьковчан пополнил бразильский форвард Давид. За его трансфер харьковчане перечислили на счет "Витории" два миллиона евро.

Источник передает, что футболист подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт. Ранее Александр Ярославский анонсировал данный переход, заявив, что новичок быстрее Тайсона, а удар его лучше, чем у Жажи.

Читайте также"Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста

Напомним, что по итогам первого полугодия "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.02.2022 в 12:40
Пора вже посилювати ліміт на іноземців.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 12:31
за такие ттх и всего 2 ляма?
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