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Тренер Олимпика: Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактов
Вот и сказочке конец?
ФК Олімпік
Наставник "Олимпика" Сергей Литовченко прокомментировал информацию о том, что донецкий клуб был распущен.
"Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактных обязательств, руководство в лице Андрея Горельцева не возражало", — заявил Литовченко в комментарии Sport Arena.
Отметим, что официальной информации о снятии "Олимпика" с Первой лиги пока что нет. Донецкий клуб остался единственным, кто не вышел из отпуска.
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Источник:Sport Arena
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