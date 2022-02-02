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Тренер Олимпика: Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактов

Первая лига
(1 голосов)

Вот и сказочке конец?

Тренер Олимпика: Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактов

ФК Олімпік

UA-Футбол
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Наставник "Олимпика" Сергей Литовченко прокомментировал информацию о том, что донецкий клуб был распущен.

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"Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактных обязательств, руководство в лице Андрея Горельцева не возражало", — заявил Литовченко в комментарии Sport Arena.

Отметим, что официальной информации о снятии "Олимпика" с Первой лиги пока что нет. Донецкий клуб остался единственным, кто не вышел из отпуска.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко
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Источник:
Sport Arena

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