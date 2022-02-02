Гендиректор Олимпика: Клуб не расформирован. Команда собирается выступать

Генеральный директор донецкого "Олимпика" Светлана Шистарева прокомментировала информацию, что клуб не будет доигрывать текущий сезон Первой лиги .

"Клуб не расформирован. Работает ли в "Олимпике" главным тренером Литовченко? Нет, не работает, он уволился. Сегодня-завтра наша пресс-служба даст на официальном сайте всю информацию.

Расформирован — это неправильная информация. По некоторым причинам главный тренер и ряд игроков уволены. Но команда собирается выступать", - цитирует Шистареву Fanday.net.