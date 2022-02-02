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Гендиректор Олимпика: Клуб не расформирован. Команда собирается выступать

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Непонятная история

Гендиректор Олимпика: Клуб не расформирован. Команда собирается выступать

Фото: ФК Олимпик/Автор неизвестен

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Олимпика" Светлана Шистарева прокомментировала информацию, что клуб не будет доигрывать текущий сезон Первой лиги.

"Клуб не расформирован. Работает ли в "Олимпике" главным тренером Литовченко? Нет, не работает, он уволился. Сегодня-завтра наша пресс-служба даст на официальном сайте всю информацию.

Расформирован — это неправильная информация. По некоторым причинам главный тренер и ряд игроков уволены. Но команда собирается выступать", - цитирует Шистареву Fanday.net.

Напомним, ранее была информация, что главный тренер Сергей Литовченко покидает коллектив вместе с игроками. Наставник не объяснил, с чем связано такое решение.

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В статье: Олимпик (Донецк) Светалана Шистарева
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Источник:
Fanday.net

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Комментарии (3)
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Arsenals (Днепр)
02.02.2022 в 16:20
Вона вже в нападнаки заявилась Олімпіка
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0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
02.02.2022 в 15:28
Вона там, випадково, не зі "Слуг Народу"?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 15:30
из лесу вышла)))
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+1
0


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