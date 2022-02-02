Калитвинцев: Усик будет работать, а мы постараемся отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял

Главный тренер " Полесья " Юрий Калитвинцев высказался о боксере Александре Усике, который сыграет за нее на турнире Winter Cup 2022.

"Для нас приятно, что такой большой спортсмен будет у нас в команде. Он работает, слушает подсказки тренера и ребят. Мне кажется, что он большой профессионал, очень здоровый и выносливый. Усик будет работать, а мы постараемся отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял", —сказал Калитвинцева