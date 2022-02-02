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Калитвинцев: Усик будет работать, а мы постараемся отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял
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Фото: ФК Полесье
Главный тренер "
"Для нас приятно, что такой большой спортсмен будет у нас в команде. Он работает, слушает подсказки тренера и ребят. Мне кажется, что он большой профессионал, очень здоровый и выносливый. Усик будет работать, а мы постараемся отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял", —сказал Калитвинцева
Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").
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