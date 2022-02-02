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Вакула: Полесье может показать себя в Украине и даже в Европе
А если еще и Усика подписать на постоянной основе
Фото: ФК Полесье
Новичок "
"В конце первого сбора я получил повреждение, сейчас восстанавливаюсь. Все идет своим чередом - надеюсь, что скоро вернусь. Мышечная травма задней поверхности бедра, поэтому на недельки три эта пауза. Надеюсь, скоро буду в общей группе.
Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.
Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир - это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе", — подытожил Вакула.
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