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Вакула: Полесье может показать себя в Украине и даже в Европе

Первая лига
(2 голосов)

А если еще и Усика подписать на постоянной основе

Вакула: Полесье может показать себя в Украине и даже в Европе

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Новичок "Полесья" Владислав Вакула, который пришел в житомирский клуб в аренду из "Шахтера", рассказал о своей травме, которую он получил на сборах.

"В конце первого сбора я получил повреждение, сейчас восстанавливаюсь. Все идет своим чередом - надеюсь, что скоро вернусь. Мышечная травма задней поверхности бедра, поэтому на недельки три эта пауза. Надеюсь, скоро буду в общей группе.

Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.

Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир - это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе", — подытожил Вакула.

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В статье: Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 23:05
Может показать, а может и не показать....
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Morphyk7 (Черновцы)
02.02.2022 в 21:57
Что ж оно там из себя собралось показывать в Европе?
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+1
-2
ЖИТОМИР (Житомир)
02.02.2022 в 22:34
ну точно не тебя!
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