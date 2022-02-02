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Стало известно, когда прояснится судьба донецкого Олимпика

Первая лига
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В клубе еще раздумывают над возможным снятием с чемпионата Первой лиги

Стало известно, когда прояснится судьба донецкого Олимпика

fco.com.ua

Новина українською

В среду, 2 февраля, стало известно, что донецкий "Олимпик" может прекратить свое существование.

Клуб уже распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов.

Между тем, руководство клуба пока что размышляет, сниматься ли с чемпионата, или доиграть сезон молодежным составом.

Ожидается, что официально позиция клуба по этому поводу будет озвучена в четверг, 3 февраля.

Напомним, что "Олимпик" занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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