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Стало известно, когда прояснится судьба донецкого Олимпика
В клубе еще раздумывают над возможным снятием с чемпионата Первой лиги
fco.com.ua
В среду, 2 февраля, стало известно, что донецкий "
Клуб уже распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов.
Между тем, руководство клуба пока что размышляет, сниматься ли с чемпионата, или доиграть сезон молодежным составом.
Ожидается, что официально позиция клуба по этому поводу будет озвучена в четверг, 3 февраля.
Напомним, что "Олимпик" занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска.
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