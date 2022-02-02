Стало известно, когда прояснится судьба донецкого Олимпика

В среду, 2 февраля, стало известно, что донецкий " Олимпик " может прекратить свое существование.

Клуб уже распустил команду — тренерский штаб, футболистов, персонал. Все игроки в ближайшее время получат статус свободных агентов.

Между тем, руководство клуба пока что размышляет, сниматься ли с чемпионата, или доиграть сезон молодежным составом.

Ожидается, что официально позиция клуба по этому поводу будет озвучена в четверг, 3 февраля.

Напомним, что "Олимпик" занимает 11-е место в Первой лиге и остается единственной командой дивизиона, которая до сих пор не вышла из отпуска.