Промоутер Усика: В ворота Сашу точно не поставят - он не привык пропускать

Директора промоутерской компании Usyk 17 Promotions Сергей Лапин рассказал о предстоящем дебюте Александра Усика в футболе. Напомним, что Александр сыграет в товарищеском турнире Winter cup-2022 за житомирское " Полесье ".

- Сергей, когда наш чемпион приступил к тренировкам с "Полесьем"?

- Буквально на этой неделе Александр познакомился с командой и включился в тренировочный процесс.

- Футбольные нагрузки все-таки отличаются от тех, которые получают боксеры. Лично вам Усик не жаловался на усталость?

- Он, как вы знаете, в детстве занимался футболом (Усик играл за юношескую команду симферопольской "Таврии", – прим) и в бокс пришел с достаточно неплохой координацией. Во время тренировочных лагерей мы используем некоторые элементы упражнений, направленных на развитие координационных движений, присущих футболу. Без них и в боксе никуда. Так что во время тренировок с "Полесьем" трудностей у Александра не возникает. Ноги у него тоже хорошо работают. Так что нет никаких проблем.

- Вы еще скажите, что он с ходу сможет выдержать 90 минут…

- Может и больше, если потребуется. Он терпеливый. Будет готов и к дополнительному времени и к пенальти. Если смотреть со стороны безопасности, то ему, конечно, не рекомендуется играть весь матч. Все-таки у него впереди серьезные боксерские поединки.

- Смена спортивной деятельности не повлечет за собой потерю боксерской формы?

- Почему бы не поиграть в футбол в межсезонье? Ничего страшного в этом нет, кроме, конечно, травм, которые случаются в футболе. Я не думаю, что Александр будет лезть в мясорубку или вступать в серьезные единоборства. Разве что руками себе где-то поможет (смеется). Он достаточно габаритный футболист.

- Как вообще возникла эта идея?

- Инициатором выступил президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Как-то зашел у них об этом разговор, и Александр сказал: "Почему бы нет? Можно попробовать".

- Сразу согласился, не брал время на раздумья?

- Нет, он всегда об этом мечтал. Еще с детских лет хотел выйти на поле в составе профессиональной команды.

- Если не ошибаюсь, в юношеской команде "Таврии" Усик играл крайнего полузащитника?

- Да, в полузащите. На левом фланге.

- Позади всего несколько тренировок, а уже довелось услышать комплименты в адрес Усика от главного тренера "Полесья". На какой позиции его наигрывает Юрий Калитвинцев?

- Это вопрос остается открытым. Еще не решили, но в процессе тактических занятий Саше обязательно объяснят, где он принесет максимум пользы.

- В ворота его вряд ли поставят?

- Точно не поставят. Он не привык пропускать (смеется).