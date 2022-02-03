  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Усик: Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе

Первая лига
(1 голосов)

Может и увидим двух боксеров на футбольном поле

Усик: Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе

google

Новина українською

Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал слухи о том, что боксер Александр Гвоздик может принять участие в товарищеском турнире Winter Cup 2022, сыграв за "Металлист".

"Да, мы вчера разговаривали с Александром по этому поводу. Все замечательно. СМИ разговаривают - это круто. Почему бы и нет? Александр провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать что-то то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе.

Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность - надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато желание огромное", — сказал Усик.

Напомним, что Усик сыграет на данном турнире за "Полесье". Кроме житомирской команды в нем также примут участие "Металлист", "Черноморец" и "Верес".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...