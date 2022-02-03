Усик: Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе

Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал слухи о том, что боксер Александр Гвоздик может принять участие в товарищеском турнире Winter Cup 2022, сыграв за "Металлист".

"Да, мы вчера разговаривали с Александром по этому поводу. Все замечательно. СМИ разговаривают - это круто. Почему бы и нет? Александр провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать что-то то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе.

Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность - надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато желание огромное", — сказал Усик.