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Усик: Гвоздик сказал, что попробует себя в футболе
Может и увидим двух боксеров на футбольном поле
Чемпион мира по боксу Александр Усик прокомментировал слухи о том, что
"Да, мы вчера разговаривали с Александром по этому поводу. Все замечательно. СМИ разговаривают - это круто. Почему бы и нет? Александр провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать что-то то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе.
Он мне сам говорил, что не очень хорош в футболе. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность - надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато желание огромное", — сказал Усик.
Напомним, что Усик сыграет на данном турнире за "Полесье". Кроме житомирской команды в нем также примут участие "Металлист", "Черноморец" и "Верес".
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