Боксер Александр Гвоздик присоединился к Металлисту в Анталии - ВИДЕО

Украинский боксер Александр Гвоздик может принять участие в товарищеском турнире Winter Cup 2022, сыграв за " Металлист ".

Во всяком случае, Гвоздик отправился вместе с командой в Анталию, о чем сообщили президент харьковского клуба Александр Ярославский и директор ТК "Футбол" Александр Денисов.

Сыграет ли Гвоздик за харьковчан, остается неясным, однако раньше в СМИ велась уверенная пиар-компания за участие боксера в матчах турнира.

Напомним, что за "Полесье" на турнире точно сыграет украинский супертяж Александ Усик. Кроме "Металлиста" и "Полесья" в турнире также примут "Черноморец" и "Верес".