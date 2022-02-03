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Боксер Александр Гвоздик присоединился к Металлисту в Анталии - ВИДЕО
Сыграет ли?
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Украинский боксер Александр Гвоздик может принять участие в товарищеском турнире Winter Cup 2022, сыграв за "
Во всяком случае, Гвоздик отправился вместе с командой в Анталию, о чем сообщили президент харьковского клуба Александр Ярославский и директор ТК "Футбол" Александр Денисов.
Сыграет ли Гвоздик за харьковчан, остается неясным, однако раньше в СМИ велась уверенная пиар-компания за участие боксера в матчах турнира.
Напомним, что за "Полесье" на турнире точно сыграет украинский супертяж Александ Усик. Кроме "Металлиста" и "Полесья" в турнире также примут "Черноморец" и "Верес".
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