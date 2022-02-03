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Боксер Александр Гвоздик присоединился к Металлисту в Анталии - ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Сыграет ли?

Боксер Александр Гвоздик присоединился к Металлисту в Анталии - ВИДЕО

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Украинский боксер Александр Гвоздик может принять участие в товарищеском турнире Winter Cup 2022, сыграв за "Металлист".

Во всяком случае, Гвоздик отправился вместе с командой в Анталию, о чем сообщили президент харьковского клуба Александр Ярославский и директор ТК "Футбол" Александр Денисов.

Сыграет ли Гвоздик за харьковчан, остается неясным, однако раньше в СМИ велась уверенная пиар-компания за участие боксера в матчах турнира.

Напомним, что за "Полесье" на турнире точно сыграет украинский супертяж Александ Усик. Кроме "Металлиста" и "Полесья" в турнире также примут "Черноморец" и "Верес".

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В статье: Александр Ярославский Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
03.02.2022 в 17:53
Ну??? Где Селя??? Ждём!!! Футбол, бокс, рекорды, пиар, скандалы- все здесь!!!!
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