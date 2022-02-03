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Кучер: Если Гвоздик сыграет за Металлист, то персонально с Усиком

Первая лига
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Александр Кучер уже придумал тактику против Усика

Кучер: Если Гвоздик сыграет за Металлист, то персонально с Усиком

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал прибытие знаменитого боксера Александра Гвоздика в тренировочный лагерь харьковского клуба в Анталии.

— Александр Николаевич, есть вероятность, что Гвоздик сыграет за "Металлист" на Winter Cup?

— Думаю, что тут такая же вероятность, как и Усик сыграет за "Полесье".

— Гвоздик уже тренировался с футболистами "Металлиста"?

— Нет. Он просто едет нас поддержать.

— Есть шанс, что Гвозик сыграет за "Металлист" против "Полесья" Усика?

— Будем смотреть. Мы пока только сами узнали эту новость и комментировать не имеет смысла, сыграет он или нет.

— Если все же сыграет, на какой позиции вы будете его использовать?

— Конечно, персонально с Усиком, чтоб он его опекал.

— А если вас Гвоздик впечатлит, может ли он рассчитывать на профессиональный контракт с "Металлистом"?

— Думаю, у него в планах есть еще боксерская карьера. Хочется пожелать ему в этом удачи.

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В статье: Александр Кучер Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
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Источник:
fanday

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