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Гвоздик: Если Металлист предложит контракт - переквалифицируюсь из боксера в футболиста

Первая лига
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(2 голосов)

Боксер еще не решил, сыграет ли за харьковскую команду на Winter Cup

Гвоздик: Если Металлист предложит контракт - переквалифицируюсь из боксера в футболиста

Новина українською

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) дал комментарий по поводу своего возможного участия в турнире Winter Cup.

— Александр, скажите, Вы поехали на Winter Cup в качестве болельщика "Металлиста" или мы все же увидим вас на поле?

— Вы прямо-таки все тайны хотите узнать. Я же не футболист, и вы это прекрасно знаете.

— Но Александр Усик тоже не футболист, а боксер, но в заявку "Полесья" попал.

— Ну, он шесть лет занимался профессиональным футболом. По поводу моего выступления за "Металлист" ‒ посмотрим. Окончательное решение еще не принято. Вероятность такая есть.

— Если все-таки выступите, на какой позиции хотите сыграть?

— Я бы однозначно сыграл на позиции нападающего. Потому что если защитник допустил ошибку, то это гол, а если ошибся нападающий, то просто не забил.

— Если будете играть на позиции нападающего, а против вас будет действовать Усик. Он ведь парень габаритный, как будете действовать?

— Глядя на остальных игроков, что есть в команде, думаю, Усик — это лучший вариант для меня. Думаю, у него уровень футбола ниже, чем у профессиональных футболистов.

— Уже успели познакомиться с футболистами "Металлиста" и главным тренером?

— Мы только прилетели и сейчас как раз в процессе знакомства. Вот сейчас как раз нахожусь рядом с Сашей Усиком, но трубку ему не дам.

— С кем бы Вы могли себя сравнить из известных футболистов?

— Я хоть и не темнокожий и чуточку ниже, но сравню себя с Папой Гуйе.

— Какие у вас ожидания от турнира Winter Cup?

— Ожидаю красочных матчей, которые понравятся болельщикам. Ну, и, конечно же, жду победы своей родной команды — "Металлиста".

— А если Ваша игра впечатлит "Металлист" и вам предложат профессиональный контракт. Согласитесь?

— Я приму его и переквалифицируюсь из боксера в футболиста.

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В статье: Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
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Источник:
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Цап-царап (Харків)
03.02.2022 в 21:21
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