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Гвоздик: Если Металлист предложит контракт - переквалифицируюсь из боксера в футболиста
Боксер еще не решил, сыграет ли за харьковскую команду на Winter Cup
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) дал комментарий по поводу своего возможного участия в турнире Winter Cup.
— Александр, скажите, Вы поехали на Winter Cup в качестве болельщика "
— Вы прямо-таки все тайны хотите узнать. Я же не футболист, и вы это прекрасно знаете.
— Но Александр Усик тоже не футболист, а боксер, но в заявку "Полесья" попал.
— Ну, он шесть лет занимался профессиональным футболом. По поводу моего выступления за "Металлист" ‒ посмотрим. Окончательное решение еще не принято. Вероятность такая есть.
— Если все-таки выступите, на какой позиции хотите сыграть?
— Я бы однозначно сыграл на позиции нападающего. Потому что если защитник допустил ошибку, то это гол, а если ошибся нападающий, то просто не забил.
— Если будете играть на позиции нападающего, а против вас будет действовать Усик. Он ведь парень габаритный, как будете действовать?
— Глядя на остальных игроков, что есть в команде, думаю, Усик — это лучший вариант для меня. Думаю, у него уровень футбола ниже, чем у профессиональных футболистов.
— Уже успели познакомиться с футболистами "Металлиста" и главным тренером?
— Мы только прилетели и сейчас как раз в процессе знакомства. Вот сейчас как раз нахожусь рядом с Сашей Усиком, но трубку ему не дам.
— С кем бы Вы могли себя сравнить из известных футболистов?
— Я хоть и не темнокожий и чуточку ниже, но сравню себя с Папой Гуйе.
— Какие у вас ожидания от турнира Winter Cup?
— Ожидаю красочных матчей, которые понравятся болельщикам. Ну, и, конечно же, жду победы своей родной команды — "Металлиста".
— А если Ваша игра впечатлит "Металлист" и вам предложат профессиональный контракт. Согласитесь?
— Я приму его и переквалифицируюсь из боксера в футболиста.
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