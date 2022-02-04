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Ярославский: Я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Гвоздика

Первая лига
(5 голосов)

Экс-чемпион мира в качестве поддержки

Ярославский: Я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Гвоздика

instagram.com/fcmetalist

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский поделился своими мыслями перед стартом Winter Cup.

"Я очень счастлив, что Winter Cup 2022 - это повод встретиться с близкими друзьями, классно провести время, популяризировать украинский футбол, посмотреть хорошие игры и пообщаться. Ведь самое дорогое, что есть у нас в жизни - это общение.

Надеюсь, что в следующем году количество участников турнира расшириться, мы будем сидеть огромной компанией, получать бесценные эмоции и удовольствие. Сейчас в украинском футболе большой перерыв, и создание этого турнира позволило его заполнить. Все с нетерпением ждут этих матчей и мы надеемся, что украинские болельщики получат огромный кайф.

Приезд Гвоздика? Честно, я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Сашу", - приводит слова Ярославского телеканалы "Футбол".

Сегодня, 4-го февраля, состоится начало турнира. Запланировано два матча: "Полесье" - "Верес", "Металлист" - "Черноморец".

Читайте такжеМеталлист - Черноморец. Анонс и прогноз матча Winter Cup на 4 февраля 2022
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В статье: Александр Гвоздик Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Dimoncho (Kharkiv)
04.02.2022 в 11:53
да, компания серьёзная
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vladislav (Харьков)
04.02.2022 в 11:53
Спасибо Ярославскому за идею организации турнира. Удачи всем участникам.
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Maldini (Киев)
04.02.2022 в 11:35
Удачи турниру,удачи Ярославскому!Спасибо Гвоздику.ну и конечно Усику-молодцы ребята!
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