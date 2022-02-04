Герой футбольного дня. Потенциальный новичок Металлиста Давид

Александр Ярославский характеризует его как игрока со скоростью быстрее, чем у Тайсона, и обладающего ударом сильнее, чем у Жажи. Но это сравнение довольно эфемерное. Благо, современный футбол максимально оцифрован, и кроме визуально-субъективных характеристик, можно проанализировать статистику игрока, его аналитический профиль.

Давид из бразильской "Витории" – 22-летний нападающий/полузащитник. Именно так: называть его чистым форвардом не совсем правильно, хотя в "Витории" он преимущественно действует именно на острие атаки. Не слишком результативный – это первое и, пожалуй, самое важное, что бросается в глаза при взгляде на его статистику. В 31-м матче сезона 2021/22 он забил шесть голов, в 45-ти матчах сезона 2020/21 – девять мячей, в восемнадцати матчах сезона 2019/20 – три мяча. Не супер-бомбардир, однако стоит учитывать, что количество реальных голов практически соответствует показателям "ожидаемых мячей" (xG) Давида. То есть, он не "транжира". Шесть голов забил при показателе xG 6,31; девять голов – при показателе xG 13,15 (единственный его сезон с "недобором"); три гола – при показателе xG 2,57.

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Давида можно назвать максимально нацеленным на чужие ворота футболистом. В сезоне 2020/21 он наносил в среднем по 2,2 удара за матч. Однако не ожидал банально удобной позиции для выстрела, а постоянно балансировал между линиями соперника, пытаясь самостоятельно найти для себя момент. Интригуют его показатели подбора мяча. В сезоне 2020/21 – 148 (3,3 в среднем за матч), в сезоне 2021/22 – 58 (в среднем 1,87 за матч). Также у него неплохие показатели перехватов и отборов мяча, хотя лучше всего удаются именно подборы.

Он не слишком высокий (179 см), но очень прыгучий. В среднем за игру в этом сезоне Давид проводит по одиннадцать единоборств, из которых 2,7 – на "втором этаже". Неплохо играет головой и, что очень важно, равноценно может действовать обеими ногами. Именно поэтому Давид является разносторонним нападающим, способным нанести удар практически с любой позиции.

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Высокая скорость не мешает его координации. Применение дриблинга, обводок – одна из сильных его характеристик. В предыдущем сезоне, например, Давид в среднем по пять раз продвигал мяч вперед на скорости мимо соперников. В этом сезоне этот показатель снизился у него до двух раз, но нужно учитывать общее понижение всех характеристик Давида. У него были конфликты с руководством клуба, которые, очевидно, обусловили торможение мотивации выступать за команду.

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Его еще нельзя назвать полностью сформированным игроком. Так что это приобретение для основы, но и с перспективами на будущее. Другой вопрос – как "Металлист" будет справляться с таким огромным количеством легионеров? Как всех обеспечить практикой, ввиду лимита и отсутствия возможности выступать в еврокубках. Однако это тема для другого разговора…