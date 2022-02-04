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Металлист ждет. Бразильский форвард Давид попрощался с Виторией
Ожидаем официальное объявления
Фото: EC Vitoria
Бразильский форвард Давид совсем скоро станет игроком харьковского "Металлиста". 22-летний игрок уже попрощался с клубом "Витория", за который играл в последнее время.
"Я с большой радостью благодарю фанатов "Витории" за то, что они шли рядом со мной и помогали мне добраться туда, где я нахожусь сегодня. Я уверен, что без каждого из вас я бы не одержал ни одной из своих побед. Спасибо "Витории" за возможности, которые вы мне дали, и за достижения, достигнутые за эти 11 лет. Прощаюсь с клубом с чувством благодарности", — написал бразилец в своих социальных сетях.
Ранее мы сообщали, что за этот трансфер харьковчане заплатят порядка двух миллионов евро, получив 80 процентов на бразильца.
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