Металлист ждет. Бразильский форвард Давид попрощался с Виторией

Бразильский форвард Давид совсем скоро станет игроком харьковского "Металлиста". 22-летний игрок уже попрощался с клубом "Витория", за который играл в последнее время.

"Я с большой радостью благодарю фанатов "Витории" за то, что они шли рядом со мной и помогали мне добраться туда, где я нахожусь сегодня. Я уверен, что без каждого из вас я бы не одержал ни одной из своих побед. Спасибо "Витории" за возможности, которые вы мне дали, и за достижения, достигнутые за эти 11 лет. Прощаюсь с клубом с чувством благодарности", — написал бразилец в своих социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что за этот трансфер харьковчане заплатят порядка двух миллионов евро, получив 80 процентов на бразильца.